Metropolitanmagazine.it - La procuratrice generale israeliana Gali Baharav-Miara è stata sfiduciata: era critica nei confronti di Netanyahu

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri d’Israele ha approvato una mozione di sfiducia contro la. La donna è la funzionaria di livello più alto all’interno della magistratura; dirige e monitora le attività di pubblica accusa e fornisce consulenza legale al governo. Nella storia del Paese non era mai accaduto e, quasi sicuramente, verrà presentato un ricorso per bloccare la procedura che porterebbe alla totale rimozione dall’incarico. Yariv Levin, il ministro della Giustizia, aveva puntato il dito contro di lei per le sue «differenze di opinioni sostanziali e prolungate» con il governo.ha respinto ogni accusa, dicendosi convinta del fatto che l’esecutivo stia agendo al di sopra della legge.: i precedenti Nel 2019, anche il procuratore che l’aveva preceduta in questo ruolo aveva accusato Benjamindi corruzione, spingendolo alle dimissioni.