Lettera43.it - La ‘primavera’ picconatrice di Salvini per uscire dall’ombra di FdI

È il «vento» che, a suo avviso «non si può fermare» a scaldare la ‘primavera romana’ di Matteo. A due settimane dal congresso federale che lo confermerà – unico candidato – al timone di via Bellerio, il vice premier leghista lancia lo slogan «Occupy Bruxelles» ma il mood che si respira è ormai da ‘Occupy governo’. In poco tempo l’ex lumbard è passato dai semplici distinguo interni alla maggioranza al controcanto continuo, ai giochi d’anticipo e alle invasioni di campo nei terreni di Giorgia Meloni e Antonio Tajani.Matteo Savini (Imagoeconomica).L’uscita di Durigon e lo schiaffo a TajaniUno dei vice di, forse il più fedele tra i fedelissimi, Claudio Durigon, dice addirittura, in un’intervista, di sentire «che per la Lega stanno tornando i fasti del 2019». L’ex sindacalista pensa alle cifre record nei consensi (34 per cento alle Europee) ma il pensiero di chi legge va subito all’estate di quell’anno, che fu quella del Papeete e del boom elettorale costruito con le ‘picconate’ quotidiane agli alleati di governo del M5s.