Liberoquotidiano.it - “La prima vera energia”: on air la nuova campagna di Enel

Il risveglio dellache illumina la città di colori e profumi. Unastagione di scelte energetiche sostenibili ed efficienti. Gira attorno a immagini suggestive e coinvolgenti il concept creativo dellapubblicitaria di, che racconta la vicinanza diai suoi clienti con soluzioni sempre più sostenibili per la vita di tutti i giorni. Il nuovo spot rafforza il messaggio della“Dalla tua parte, sempre”, aggiungendo un nuovo tassello alla narrativa. Questa volta, tutto prende il via da una città che si risveglia dopo l'inverno, con la natura che torna avita. Allo stesso modo, laracconta l'inizio di una rinnovata consapevolezza energetica, attraverso servizi all'avanguardia, produzione da fonti rinnovabili e soluzioni per la mobilità elettrica.