La prima presidente donna dopo 131 anni di storia del CIO

Nel 1973 il Congresso del Comitato Olimpico Internazionale, riunito a Varna in Bulgaria, prese la storica decisione di aprirsi alle donne. Fino a quel momento, infatti, per volere del suo fondatore Pierre de Coubertin, i regolamenti prevedevano che solo gli uomini ne potessero far parte. Ironicamente in quell’occasione il CIO nominò quattro nuovi membri: tutti uomini. Questa scelta venne rivendicata dall’allora, Lord Killanin: «Non eleggeremo unasolo in quanto». E così si dovette attendere fino al 1981 per vedere finalmente cooptate la finlandese Pirjo Häggman e la venezuelana Flor Isava Fonseca.Basterebbe questo aneddoto per comprendere la portata rivoluzionaria dell’elezione che giovedì 20 marzo, nell’esclusivo resort di Costa Navarino in Grecia, ha permesso a Kirsty Coventry di essere eletta nuovadel CIO, superando la concorrenza di altri sei candidati (tutti uomini).