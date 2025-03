Ilgiorno.it - La Porta Aperta, il Giubileo raccontato ai bambini: il nuovo progetto di Oreste Castagna. “Un viaggio emozionale”

Milano, 24 marzo 2025 – Principesse, lupi e streghe. La, entrate, nessuno sarà escluso. E' questo l'invito che il custode della ‘Fiamma della Lanterna’ e la piccola Chiara, la sua compagna di, fanno ai piccoli ospiti attratti da quella tenda così accogliente e rassicurante. In tanti accetteranno e ognuno di loro potrà ascoltare parole capaci di farli riflettere e, magari, anche cambiare. E saranno proprio tutti questi personaggi, le loro storie e il loro cambiamento al centro delle puntate de 'La', ilprogramma (quindici puntate da sette minuti ciascuna in onda ad aprile sulla piattaforma RaiPlay e in particolare su Rai Yoyo) con, attore bergamasco d'adozione, che l’ha scritto con Silvia Barbieri e don Andrea Ciucci. Attraverso immagini vivaci e attività interattive, utilizzando un linguaggio accessibile e divertente,proverà ad aprire una “” sulla spiritualità e sui valori universali di pace e accoglienza che caratterizzano il, iniziato ufficialmente il 24 dicembre 2024, con l'apertura dellaSanta della Basilica di San Pietro da parte di Papa Bergoglio, e che durerà un anno.