La politica (inutile e fastidiosa) del braccio di ferro

C’è un malessere diffuso, eppure poco considerato, che attraversa la vitalocale e nazionale: l’indifferenza crescente dei cittadini “neutri”. Quelli che non tifano, che non si schierano per partito preso, che non si riconoscono nei continui duelli verbali tra maggioranza e opposizione. Sono persone che osservano con distacco, a volte con fastidio, il teatrino delle accuse reciproche che sembra aver preso il posto del dibattito serio e costruttivo.Già nella scorsa legislatura, a Fiumicino ladeldiera diventata una costante. Un gioco di forza tutto interno al Comune, in cui attaccare la controparte appariva più importante che risolvere i problemi reali delle persone. Ma a furia di giocare al massacro, il rischio è di lasciare indietro proprio quei cittadini che non vogliono fare il tifo per nessuno, ma solo vedere risultati concreti; o perlomeno ascoltare un dibattito costruttivo.