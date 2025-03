Sport.quotidiano.net - La Pianese pronta a ripartire subito. Dopo il ko di Pesaro, ora il Pontedera

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una sconfitta amara, amarissima, quella subita dallaallo stadio Benelli di, maturata a tempo ormai scaduto, in una manciata di minuti.aver retto, in inferiorità numerica, fino al 90’ le zebrette si sono dovute inchinare alla conclusione dai 25 metri di Di Paola, sulla quale niente ha potuto Boer, e al gol di Orellana arrivato con la squadra completamente sbilanciata all’inseguimento di un disperato pareggio. Il peccato originale, però, l’espulsione rimediata da Nicoli, una ingenuità che a conti fatti è pesata e non poco al fine del risultato. Nota stonata anche il brutto infortunio capitato a Frey, costretto a uscire anticipatamente dal campo, in barella (nelle prossime ore si conosceranno entità del problema e tempi di recupero). La sconfitta, tuttavia, non ha stravolto la classifica degli amiatini: Simeoni e compagni, con i loro 47 punti, sono ancora ottavi; la distanza di Carpi, Gubbio e Rimini è rimasta invariata (tutte e tre hanno perso), soltanto il Perugia ha guadagnato un punticino, ma è comunque a -7.