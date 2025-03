Linkiesta.it - La pace, la guerra, la politica, e gli intellettuali che vivono dentro una serie Netflix

A me laè entratacasa e non me ne sono accorto. Poi un giorno mio padre dopo una mezza maratona si sente tirare un muscolo della coscia e cedere un ginocchio. Dopo tre mesi era al camposanto con molti onori militari e la consapevolezza che a ucciderlo erano stati l’uranio impoverito e l’amianto. Figuratevi voi, se a uno che gli è entrata lacasa a scoppio ritardato, piaccia la. Figuratevi voi, se a un uomo oggi, ragazzino ieri, che è cresciuto tra marce e parate, tra un padre assente e l’ansia costante di sentirlo morto al telegiornale in chissà quale pezzo di mondo, piaccia parlare da tre anni a questa parte quasi solo di. Ma questo è il tempo che ci è dato vivere e fino a qualche mese fa ho pensato che sarei potuto tornare a occuparmi di altro.