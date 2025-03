361magazine.com - La nuova truffa telefonica: «Abbiamo ricevuto il tuo CV»

Tantissime le segnalazioniImperversano le truffe telefoniche. Sono sempre di più le truffe e per ora è diffusa quella del CV. Tantissimi ricevono chiamate, da numeri italiani, in cui una voce registrata dice: «Salve,il tuo curriculum».Se non si butta giù la chiamata, cosa consigliata, la voce incita a passare la conversazione su Whatsapp dopo aver salvato il numero. Se qualcuno stesse cercando lavoro davvero potrebbe magari cascarci.In realtà è solo l’ennesimache tende a voler ottenere dati personali e accesso ai conti bancari. Ce ne sono sempre di più, da chi segnala che i propri figli hanno avuto un incidente a chi scrive su Whatsapp iniziando con «Possiamo parlare?».Stando a quanto riportano anche alcuni quotidiani, come Corriere della Sera, la voce si finge un recruiter di una azienda o di un’agenzia di lavoro e promette di dare un lavoro allo scopo di estorcere dati e chiedere magari soldi.