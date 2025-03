Laverita.info - La nuova Costituzione piega la Siria al jihadista che piace a Bruxelles

Leggi su Laverita.info

Mohammed Al-Jolani ha fatto approvare una Carta che concentra nelle sue mani potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Niente elezioni per cinque anni. Minoranze religiose sempre più preoccupate. I drusi: «Non la riconosciamo».Il Qatar usa la diplomazia del gas per mettere un piede a Damasco.«L’Occidente ricordi che in quel Paese la guerra non è finita». L’analista Anna Cervi: «L’intesa tra curdi e governo è un passo nella giusta direzione. Ma la situazione è molto incerta e preoccupante».Lo speciale comprende tre articoli.