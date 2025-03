Sport.quotidiano.net - La Note di Siena ora a +4 sui piemontesi. Mens Sana, successo prezioso come l’oro. Balzo per la salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

71 Don Bosco Crocetta 62: Tilli ne, Belli 2, Pannini 5, Ragusa 7, Marrucci 2, Pucci 14, Sabia 8, Prosepranti ne, Ivanaj 19, Prosek ne, Tognazzi 5, Jokic 9. Coach: Betti. CROCETTA: Andreutti 13, Hida 6, Paggetto 17, Pasquini ne, Trigiani, Ugues 10, Rosso ne, Villar 5, Barla 8, Begni, Sakovic. Coach: Maino. Arbitri: Corso, Vozzella. Parziali: 16-16, 33-27, 52-47.- È una vittoria che vale tantisismo quella ottenuta dallasul Don Bosco Crocetta per 71-62: una vera e propria pietra miliare verso ladiretta considerando che ilpermette alladidi restare in vetta, mettere 4 punti di separazione sui diretti concorrentie, per di più, ribaltare la differenza in proprio favore la differenza canestri dopo il -8 dell’andata.