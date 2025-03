Quotidiano.net - "La nostra linea è quella dei popolari. Non senza la Nato"

Leggi su Quotidiano.net

Onorevole Alessandro Colucci, (Noi Moderati), da esponenti del Ppe siete preoccupati per l’attivismo di Salvini che sembra voler mettere i bastoni fra le ruote nell’equilibrismo della premier Meloni tra le due sponde dell’Atlantico? "Lacoalizione di governo è fatta da 4 partiti. ladi Noi Moderati èdel Ppe. E anche per quanto riguarda la politica estera, non ci sono divisioni di fatto: essa è condivisa dalla premier Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Anche come maggioranza parlamentare, d’altronde, vorrei far presente che abbiamo sempre votato uniti. Poi è normale che ci siano sensibilità diverse. Ma abbiamo sempre trovato la sintesi". Il leader del Ppe Manfred Weber tuttavia insiste a marcare distinguo coi Patrioti. "Ferma restando l’unità sulla politica estera espressa dal governo, ogni partito ha diritto di prendere le proprie iniziative, ma sarebbe appropriato valutarne l’opportunità rispetto alle grandi questioni internazionali che dobbiamo affrontare.