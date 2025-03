Sport.quotidiano.net - La New Volley Terranuova vola ai play off

Arezzo, 24 marzo 2025 – Grande prestazione sabato sera della prima squadra della New, che ha battuto nettamente per 3 a 0Arno Montevarchi, conquistando il derby e soprattutto i tre punti necessari per approdare alla fase deioff. Un risultato eccellente per le ragazze terranuovesi, un deciso cambio di marcia rispetto alla passata stagione, quando la squadra era retrocessa e a settembre era stata ripescata in categoria. Nel giro di pochi mesi l'approdo agli spareggi promozione. "E' un traguardo incredibile per la società e per tutta la squadra che ci ha sempre creduto - hanno detto, visibilmente soddisfatti, i vertici della società - Tutte hanno contribuito alla possibilità concreta di giocare ioff e finalmente ci siamo. Il Presidente Roberto Galassini, l'allenatrice Sara Galassini e tutto il suo staff sono orgogliosi della crescita della squadra e del traguardo raggiunto con tutti i sacrifici e gli sforzi delle ragazze.