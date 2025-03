Ilgiorno.it - La musica e i colori dell’Africa accendono Limbiate

Un weekend di festa con il Culture troupe Inganji, giovani artisti ruandesi ospiti dell’associazione Variopinto all’interno di un evento organizzato con il Comune dinell’ambito delle iniziative legate a “in fiore“. Sono arrivati giovedì sera 19 universitari ruandesi che frequentano le accademie italiane tra Roma, Viterbo, Savona e Bolzano. Lo spettacolo che li ha visti protagonisti si è svolto venerdì sera sul piazzale del municipio, dove circa 200 spettatori hanno assistito ad uno show tradizionale africano, tratribale e danze tipiche. Sabato mattina i ragazzi sono poi stati ospiti del centro Recovery for life didove si lavora sul disagio psichico e si è tenuto un workshop di danza con alcuni ragazzi ospiti della struttura. In serata il gruppo Inganji ha poi aperto lo spettacolo Primavera danza portando la profondità della propriatradizionale davanti ad un teatro colmo in occasione dell’esibizione di tutte le scuole di danza del territorio.