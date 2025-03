Movieplayer.it - La Mummia: Jack Reynor protagonista del reboot prodotto da Blumhouse

L'attore di Midsommar,, è stato scelto comedel nuovode La, diretto dal regista di La casa - Il risveglio del male. Alla fine dello scorso anno, era emersa la notizia che Lasarebbe tornata in scena grazie a un nuovodallae Atomic Monster, con Lee Cronin alla regia. Ora, mentre il progetto è in fase di sviluppo, è stato ufficialmente annunciato il nome del, noto per i suoi ruoli in Midsommar e Cherry, è stato scelto per interpretare il ruolo principale, anche se al momento i dettagli sul suo personaggio sono ancora scarsi. Si ipotizza comunque che l'attore possa vestire i panni dell'eroe, piuttosto che del mostro.vanta una carriera ricca di .