Ilfattoquotidiano.it - “La mia amica mi ha chiesto di farle da damigella d’onore ma quando ha scoperto che ero rimasta incinta mi detto di non presentarmi al matrimonio, per un motivo intollerabile”: lo sfogo su Reddit

Come i lettori di FQMagazine ben sanno, c’è una sezione suche si chiama “Am I the A******?”, un modo per dire “sono io lo stronz*?” e raccoglie storie in cui il protagonista si chiede se sia giusto agire in un certo modo, anche dopo aver subito un torto. Stavolta tocca a unamancata. La giovane, 27 anni e residente negli Stati Uniti, ha raccontato di aver reagito con grande gioia all’invito di Claire (nome di fantasia) e di aver speso anche un sacco di soldi per partecipare a un addio al nubilato dell’, fuori città. Due mesi dopo ,haalla futura sposa che stava aspettando il primo figlio e dopo le congratulazioni, ha notato un progressivo allontanamento. Ha capito perché solo qualche tempo dopo,Claire le hadi non volerla al suoperché stava “ingrassando troppo”.