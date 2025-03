La ‘maledizione di Alcaraz’ | da Roma a Miami chi batte Carlos perde al turno successivo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La maledizione di Alcaraz colpisce ancora. Il tennista spagnolo, attuale numero 3 del ranking, è uno dei più forti al mondo ma non sta vivendo un bel periodo in campo. Tuttavia, una statistica curiosa dice che chi lo elimina da un torneo poial. È successo per esempio a David .