Quotidiano.net - “La Magna Via”: a piedi da Palermo ad Agrigento

Leggi su Quotidiano.net

Lui, Saverio Lamanna, scrittore, ex giornalista, innamorato della sensuale e saggia Suleima, se ne sta tranquillo nella sua Màkari, Sicilia occidentale, tanto mare. Vorrebbe oziare. Vorrebbe. Ma il padre, nonostante l’età e su spinta dell’amico Mimì, ha una bizzarra quanto avventurosa idea. Vuole andare adaad, percorrendo le regie trazzere di sua maestà Federico II. E non c’è verso dirgli che è inopportuna l’impresa. Il padre vuole mettersi alla prova, nessuno lo convince. Saverio è di fatto costretto, con l’amico Piccionello e Suleima ad aggregarsi al gruppo. Meglio vedere che cosa combina quel matto di suo padre. Gambe in spalla comincia l’arduo viaggio on the road, nella Sicilia dimenticata, lontana dal frastuono delle città, dal traffico, dalle mille rotture di scatole.