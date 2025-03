Anteprima24.it - La maddalonese Emilia Liberti vola alla finale nazionale dei Campionati di Italiano

Tempo di lettura: 3 minutiGrande entusiasmo al Liceo Classico annesso al Convitto“Giordano Bruno” di Maddaloni per il risultato raggiunto da, studentessa della classe II D, che ha superato le selezioni regionali deidi, guadagnandosi l’accessofase. La competizione si svolgerà il prossimo 27 marzo a Ercolano e vedràtra i protagonisti, in rappresentanza non solo del suo istituto, ma dell’intera regione Campania.Le selezioni regionali si sono tenute il 27 febbraio e hanno coinvolto centinaia di studenti provenienti da tutta la Campania.è riuscita a distinguersi graziesua solida competenza linguistica, affrontando prove su ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico e testualità. Una preparazione che, nonostante la giovane età, le ha permesso di emergere tra i migliori.