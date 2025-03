Ultimouomo.com - La lunga caduta della Juventus di Thiago Motta

Il 12 giugno del 2024diventa il nuovo allenatore, per lui un contratto di 3 anni a 5 milioni di euro, l'idea di un nuovo grande progetto che possa portare lafinalmente nel futuro. Il primo giorno di lavoro è il 7 luglio:arriva alla Continassa, prende confidenza con le stanze dei bottoni, visita la palestra, i campi, gli spogliatoi. La prima cosa che fa è chiedere foto e nome di ogni dipendente, così da poterli chiamare per nome.«Sarà una stagione impegnativa, però allo stesso tempo è bellissimo giocare tante partite».L’INIZIO PROMETTENTEIl 10 luglio inizia il ritiro. Mentre i tifosiscrutinano i video dei primi allenamenti sui social per dare una percezione reale al cambiamento rispetto all’era Allegri, dietro le quinte avviene la rivoluzione del mercato gestita dall’allenatore insieme a Cristiano Giuntoli.