Ilrestodelcarlino.it - La Lube centra il sorpasso su Milano. Nikolov guida il ribaltone casalingo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CUCINECivitanova 3ALLIANZ1 CucineCivitanova: Chinenyeze 7, Boninfante 3,22, Lagumdzija 8, Podrascanin 4, Bottolo 16, Balaso (L), Gargiulo 2, Poriya, Orduna, Dirlic 8. N.E. Loeppky, Bisotto e Tenorio. All. Medei Allianz: Reggers 25, Schnitzer 7, Otsuka 8, Porro 1, Louati 14, Caneschi 9, Catania (L), Kaziyski 1, Barotto, Gardini, Larizza. N.E. Staforini, Zonta e Piano. All. Piazza Arbitri: Cerra (Bo) e Lot (Tv) Parziali: 25-23 (34’), 25-22 (32’), 21-25 (33’), 25-19 (29’) Note: spettatori 2888;battute sbagliate 14, ace 6, muri 9, ricezione 48% (17% perfetta), attacco 47; Allianz bs 21, ace 6, muri 9, 50% (21%), 45%. L’avevamo invocato eè stato: lamette la freccia e ribalta la serie con. Dopo il blitz di gara2, i biancorossi stavolta non sbagliano all’Eurosuole Forum e superano 3-1 l’Allianz cancellando anche la delusione di Challenge Cup.