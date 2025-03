Thesocialpost.it - La lotta alla tubercolosi in Europa rallenta, preoccupano i contagi tra i bambini

Dopo anni di progressi significativi nellacontro la(Tbc), i dati del 2023 segnano un’inversione di tendenza preoccupante. Dopo il calo dei casi nel 2020 dovutopandemia, il numero diha ripreso a salire in, con 39.000 casi registrati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, circa mille in più rispetto all’anno precedente. Un dato che segnala una battuta d’arresto nellacontro la malattia.Un aspetto particolarmentermante è l’aumento deitra i minori. Nel 2023, 1.689e ragazzi sotto i 15 anni sono stati diagnosticati con la, un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. Questo aumento rappresenta il 4,3% dei casi totali e contribuisce ad accentuare le preoccupazioni per la crescente incidenza tra la popolazione più giovane.