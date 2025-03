Ilgiorno.it - La lezione della maestra Giò, candidata a docente dell’anno: “Io, bullizzata da bambina, ora difendo i più fragili”

Mandello del Lario (Lecco) – Si chiama Giordana Bonacina, ma per tutti è laGiò, con la M maiuscola. LaGiò, ha 54 anni, da 30 è insegnante. Abita a Mandello e insegna a Lierna, sempre sul lago di Como, in quarta elementare. Èal premio ““ perché oltre a insegnare a leggere, scrivere e fare di conto, insegna ai bambini a proteggersi dai bulli e non diventare bulli, anche in Rete. Una vera e propria missione (non solo a scuola) intrapresa perché quando era piccola è statae non vuole che succeda lo stesso ad altri bambini.Giò cosa l’è successo quando era un’alunna? “Avevo tra i 10 e gli undici anni, ero stata presa di mira da alcuni ragazzini più grandi del paese. Mi obbligavano a correre fino a stare male, a “fare il cane“, a cantare in piazza per prendermi in giro.