Agi.it - La Juventus volta già pagina su Motta e scommette su Tudor

AGI - A nove partite dalla fine di una stagione che si concluderà senza trofei, laTorino ha cambiato allenatore: il club di maggior successo del calcio italiano domenica ha licenziato Thiago, in carica da luglio, e lo ha sostituito con Igor. La "Vecchia Signora" sperava di aver trovato il "nuovo Pep" Guardiola, ma ha dato vita a un clamoroso flop che le costerà venti milioni di euro. Otto mesi dopo aver firmato un contratto triennale con la Juve, al 42enneè stato chiesto di fare le valigie mentre la sua squadra, eliminata il mese scorso da Champions League e Coppa Italia, si trova in un deludente 5° posto in Serie A. Comunicato ufficiale dellaLacomunica di aver sollevato Thiagodall'incarico di allenatore della prima squadra maschile.