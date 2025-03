Quotidiano.net - La grana Salvini per il governo Meloni

Firenze, 24 marzo 2025 – Matteodice che non è vero niente, che lui non ci pensa neanche a fare ostruzionismo alla linea delsui rapporti con gli Stati Uniti, sulla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia, eccetera eccetera. Epperò la telefonata fra lui e JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti con la delega alle espressioni truci, così strombazzata su X, ha prima di tutto fatto allarmare gli alleati della Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.