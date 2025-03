Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca vola alle finali nazionali del Campionato di Squadra Allieve

Arezzo, 24 marzo 2025 – Lasul podio deldi- Gold2 di ritmica. La seconda e ultima prova della manifestazione regionale ha visto la società aretina scendere in pedana a Montemurlo con Viola Pasqui, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis che, insieme a Letizia Sandroni, sono riuscite a emergere dal confronto con coetanee di tutta la Toscana. La somma dei punteggi ottenuti nei diversi esercizi è valsa il secondo posto nella classifica di giornata e il secondo posto in assoluto nella classifica delspdella sola Motto di Viareggio, con una posizione che ha permesso di centrare l’obiettivo della qualificazione per ledelitaliano in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile a Padova. Ladellanata da Francesca Lapi e Benedetta Moroni, è emersa soprattutto nella prestazione collettiva al corpo libero con un ottimo esercizio che ha meritato il miglior punteggio tra tutte le formazioni presenti.