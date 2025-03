Lortica.it - La Ginnastica Petrarca conquista le finali nazionali del Campionato di Squadra Allieve

Ladi ritmica ha ottenuto il pass per la fase nazionale grazie al secondo posto nella classifica regionaleLasi qualifica per ledeldi– Gold2 diritmica. La società aretina ha brillato nella seconda prova regionale a Montemurlo, dove Viola Pasqui, Aurora Serafieri, Sveva Trojanis e Letizia Sandroni hannoto il secondo posto di giornata e il secondo posto assoluto nella classifica generale, alle spalle della Motto di Viareggio. Questo risultato ha garantito loro l’accesso alla fase nazionale, in programma a Padova dal 25 al 27 aprile.Guidata dalle allenatrici Francesca Lapi e Benedetta Moroni, lapetrarchina si è distinta in particolare nella prova collettiva al corpo libero, ottenendo il miglior punteggio tra tutte le formazioni presenti.