Liberoquotidiano.it - La Germania va a sinistra? AfD nell'iperuranio: l'ultimo sondaggio sulla Weidel, qua viene giù Berlino

Alternative für Deutschland, il partito di destra il cui nome significa “Alternativa per la”, secondo i sondaggi continua ad aumentaree intenzioni di voto anche a un mese dallo storico voto che lo ha proiettato al secondo posto a livello federale. L'exploit nei sondaggiinterpretata dai commentatori tedeschi come una evidente difficoltà per il governo di coalizione tra Cdu-Csu e Spd che sta per venire formato col cristiano-democratico Friedrich Merz come cancelliere, e che è riuscito intanto ad avere anche l'appoggio dei Verdi per cambiare la Costituzione in modo da escludere le spese per la difesa dal “freno del debito” che era stato introdotto nel 2009 dopo la grande crisi finanziaria del 2008 e che limita l'indebitamento annuo dello Stato ad un massimo dello 0,35% del Pil.