La generazione d’oro della Norvegia assente al Mondiale dal 1998 | la stazza di Haaland e compagni fa paura all’Italia fragile sui piazzati

Era tanta la preoccupazione per laGermania da aver pensato ingenuamente che la nazionale di Nagelsmann potesse battere un calcio d’angolo solamente con i saltatori in area. La seconda rete dei tedeschi contro gli azzurri nel match decisivo dei quarti di Nations League è nata così. Da quella “psicosi” di cui aveva parlato Spalletti alla vigilia del match. Tutti gli sforzi si sono concentrati sul limitare Rudiger eda palla da fermo e alla fine il gol da calcio piazzato (l’ennesimo) è arrivato ugualmente, ma nel modo più rocambolesco e imprevedibile: con Musiala libero di battere a rete e Donnarumma efermi a parlare tra loro. Una figuraccia che deve far riflettere a Coverciano, ma che inevitabilmente sarà oggetto di studio, prima avversaria degli azzurri il prossimo 6 giugno nel percorso di qualificazioni Mondiali.