Ilnapolista.it - La Gazzetta ricorda che Tudor è solo un traghetto. È Conte il primo della lista della Juve del futuro

Leggi su Ilnapolista.it

Lacheun. ÈildelPiù che un traghettatore,guida un aliscafo: veloce arriva e velocissimo andrà via, a leggere ladello Sport. Manco l’hanno fatto arrivare che già l’hanno mediaticamente cacciato. Perché non c’è verso: incombe un nome su tutti. Antonio(ormai ne scrive anche L’Equipe).“Il motivo per cui la dirigenza — su indicazioneproprietà — ha scelto per il dopo Motta il traghettatore senza vincoli contrattuali – spiega la– è perché nel 2025-26 punta a ripartire da un big, esperto e con un pedigree all’altezzaSignora, per riportarla all’antico splendore”.Di più: “Basta esperimenti, meglio andare sul sicuro con tecnici plurititolati e vincenti”. Povero, trattato così.