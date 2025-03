Lanazione.it - La fermezza nasce dalla tragedia

Leggi su Lanazione.it

Con sfumature diverse sia le associazioni dei commercianti che degli industriali hanno espresso dubbi sulle dinamiche post allerta. In particolare il riferimento è a venerdì 14 marzo quando dopo le 12 la Regione ha emesso l’allerta rossa. Conseguenti le ordinanze dei sindaci, Bugetti in testa, per la chiusura di negozi e locali e anche lo stop alle attività produttive. Tutti a casa. Si chiede generalmente un coordinamento maggiore nella filiera del comando:Regione agli enti locali, Comune in testa. Ma la linea dellanon viene minimamente messa in discussione dall’amministrazione pratese convinta della necessità del massimo rigore. Nessun dubbio ricordandosi quanto avvenuto nel novembre ’23.