Movieplayer.it - La duplicità di Tyler Perry, recensione: thriller con inganni, complotti e (troppi) colpi di scena

Il film mette inun intricato caso giudiziario su un omicidio commesso da un poliziotto di pattuglia. Ma i temi di denuncia sociale si annacquano e lo script farraginoso deraglia in un finale goffo. Su Prime Video. Un, un intricato caso giudiziario, un'uccisione commessa da un poliziotto che sembra una cosa e invece è un'altra, clamorosidi. In Ladi, che nel titolo italiano appena approdato su Prime Video contiene pomposamente anche il nome del regista e sceneggiatore, parte da premesse sicuramente stuzzicanti. Ma come in quella vecchia divisione dei temi in introduzione, svolgimento e conclusione, il film è incerto nella parte centrale e va fuori strada in quella finale, salvando a stento, alla resa dei conti solamente lo scopo di entertainment.