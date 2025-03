Linkiesta.it - La doppiezza del Pd, e la tragedia della mancanza di un’alternativa di governo

«La segretaria del Pd manifesta drammaticamente il vuoto politicosua segreteria. La sua credibilità come forza diè al momento compromessa e anzi risulta di blocco alla possibile evoluzione del sistema politico».La bocciatura senz’appello di Elly Schlein di Gianfranco Brunelli, direttore del “Regno”, la rivista dei dehoniani molto vicina per sensibilità politica e culturale a Romano Prodi, va dritta sul punto nevralgicoquestione: la non credibilità del Partito democratico come forza di.È una conclusione che discende dal giudizio negativo sulla politica internazionale del Pd con particolare riferimento alla sua contrarietà all’attuale linea seguita dall’Unione europea con il sostegno di tutte le famiglie democratiche, ivi compresa quella socialista di cui il partito di Elly Schlein pure fa parte, ma da cui è visto ormai come una forza massimalista.