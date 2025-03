La discussione che ha posto fine al licenziamento di Motta de la Juventus | Mi vergogno di averti scelto

Leggi su Justcalcio.com

La stampa italiana rivela i dettagli dell'intrahistory del Ildi Thiagoche terminò il contratto nel 2027, come allenatore del.Il 42 -year -old non è stato in grado di sopravvivere al Bad Game of the "Vecchia Signora" o i suoi cattivi risultati: Quintos in Serie A ed eliminato dalla Champions League (per il PSV) e dalla Coppa Italia (per Empoli).L'allenatore non è più nonostante abbia due anni di contrattoIgor Tudorche firmerà fino alladella stagione con l'opzione di estenderlo fino al giugno 2026, sarà il sostituto di Thiagosulla panchina della.L'intrahistory deldi Thiagode laIL 'Gazzetta Dello Sport' pubblica che il futuro di Thiagoinsi è rotto dopo un Incontro improvvisato di Cristiano GiuntoliDirettore tecnico del club, con l'allenatore italo-brasiliano per analizzare le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.