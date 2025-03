Liberoquotidiano.it - "La delusione di oggi...": le sconcertanti parole della moglie di Motta dopo l'esonero

“Ladipuò essere la motivazione di domani”, questo è il mantra che Thiagodovrà imparare a far suo nei propri mesi, mentre si leccherà le ferite per la cocentedell'dalla panchinaJuventus, quella con cui avrebbe dovuto fare il salto di qualità e che, invece, lo ha bocciato senz'appello. La frase non è di qualche guru orientale, bensì, Angela Lee, che nelle stories Instagram ha voluto dimostrare di essere la gran donna dietro l'uomo e ci ha tenuto a rincuorare il marito, anche per proteggerlo da tutti gli attacchi ricevuti negli ultimi mesi. Così scrive completamente su Instagram: “Ladipuò essere la motivazione di domani. La vita lavora sempre attraverso dei reindirizzamenti. Ciò che non si realizzati sta insegnando, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che è davvero tuo.