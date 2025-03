Ilgiorno.it - La Corte dei Conti sull’affare rifiuti. Tre commissari non devono pagare

Leggi su Ilgiorno.it

Per il presunto danno erariale per la corruzione della Sangalli sulla raccolta dei, ribaltata in appello la condanna di Antonio Gabetta, Daniele Petrucci e Claudio Brambilla. E il Comune di Monza dovràle spese di giudizio di quasi 16mila euro ciascuno. La terza sezione centrale di appello delladei, presieduta da Giuseppina Maio, ha accolto i ricorsi proposti dai tre, allora rispettivamente presidente della Commissione Ambiente del Comune, componente della medesima commissione e membro della Commissione giudicatrice della gara d’appalto del 2009. In primo grado Gabetta era stato condannato al pagamento di 300mila euro, Petrucci di 360mila euro e Brambilla di 225mila euro, mentre il risarcimento di 1 milione e mezzo di euro era stato disposto per l’allora assessore monzese all’Ambiente e Patrimonio Giovanni Antonicelli (che però non ha presentato ricorso in appello) mentre la cifra di 230mila euro era stata quantificata per Gabriella Di Giuseppe, all’epoca dirigente del settore Ambiente del Comune (il cui appello non è stato accolto per un problema procedurale).