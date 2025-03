La convalescenza di Papa Francesco la pneumologa | Piene facoltà mentali ma sul piano fisico non sarà più quello di prima

Leggi su Open.online

Affaticato sì ma presente, dopo settimane di degenza il Santo Padre è apparso dopo dalla finestra del Policlinico Gemelli di Roma. Poche parole, molto affanno nel respiro e nei movimenti, segnali di unache ora avrà bisogno di tempo. Dopo le dimissioni avvenute a poca distanza di tempo dal saluto ai fedeli,ha lasciato tutti con non poche domande: mentre i medici parlano di due mesi di recupero e riabilitazione ci si interroga su cosa il Ponteficeora in grado davvero di fare, quando il mondo riuscirà a riavere un Santo Padre di nuovo in forze, e se questomai possibile con le attuali condizioni di salute. Open ha chiesto alla professoressa Gianna Camiciottoli,presso l’Ospedale Careggi di Firenze, docente presso l’Università di Firenze e membro del Comitato scientifico dell’Associazione Respiriamo Insieme, di fare chiarezza.