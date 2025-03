Reggiotoday.it - La Conferenza dei capigruppo accoglie le richieste del Pd: "Bene la seduta ad hoc sulla sanità"

Leggi su Reggiotoday.it

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua esprime la propria soddisfazione per l’accoglimento, da parte dell’organismo, delleformulate dai dem e dalla minoranza in ordine alla convocazione di unaad hoc sui temi dellache è stata fissata per il prossimo 8.