Quotidiano.net - La Commissione europea approva 5 miliardi di aiuti per la decarbonizzazione in Germania

Lahato un regime tedesco diper 5di euro, destinati alle aziende soggette al sistema di scambio di quote di emissione (ETS) a decarbonizzare i processi di produzione. Il regime contribuisce al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dellanonché degli obiettivi di prosperità sostenibile e competitività dell'Ue. Glimirano in particolare ad aiutare le aziende a ridurre le emissioni di anidride carbonica nei propri processi di produzione grazie a tecnologie quali elettrificazione, idrogeno, cattura e stoccaggio del carbonio, cattura e utilizzo del carbonio e misure di efficienza energetica. Fa seguito a un regimeto dallanel febbraio 2024. I beneficiari del regime saranno aziende attive in settori soggetti all'ETS, come i settori della chimica, del gesso e del vetro.