Tpi.it - La Cina smentisce l’invio di truppe in Ucraina al fianco dei volenterosi: “Fake news”

Leggi su Tpi.it

Lache le suepossano partecipare a un’operazione di peacekeeping innel caso in cui Kiev si accordi per un cessate il fuoco con la Russia. Pechino fa sapere di non aver alcuna intenzione di muoversi aldella coalizione dei cosiddetti “” di cui si sta discutendo da alcune settimane tra alcuni Paesi della Nato, in prima fila Regno Unito e Francia.La notizia di un possibile intervento cinese, riportata nei giorni scorsi dal giornale tedesco Welt am Sonntag, è stata definita “assolutamente falsa” da Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese. “La posizione dellasulla crisiresta coerente e inequivocabile”, sottolinea il diplomatico durante una conferenza stampa. Pechino, ha aggiunto Guo Jiakun, intende “continuare a collaborare con la comunità internazionale per avviare colloqui di pace e creare le condizioni per un cessate il fuoco e porre fine al conflitto”.