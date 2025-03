It.insideover.com - La Cina invierà davvero le sue truppe di peacekeeping in Ucraina?

Un’ipotesi campata in aria, un wishful thinking, uno stratagemma per mettere pressione sulla Russia ora che i negoziati stanno entrando nella fase decisiva. Oppure addirittura un tentativo deliberato di irruzione in un contesto, quello europeo, in rotta di collisione con gli Stati Uniti e trasformatosi in prateria da occupare. Nelle ultime ore si parla con insistenza di un eventuale coinvolgimento dellain una missione di mantenimento della pace in, e dell’ingresso di Pechino nella cosiddetta coalizione dei volenterosi europei.Il Welt Am Sonntag ha citato alcune fonti europee secondo le quali il governo cinese starebbe valutando di mandare le proprie forze disul territorio ucraino, e quindi in Europa, qualora venisse raggiunto un accordo tra Kiev e Mosca. È veramente così? Pechino ha smentito la news.