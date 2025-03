Thesocialpost.it - La Cina gela tutti: “Non invieremo nostre truppe per la pace in Ucraina”

Leggi su Thesocialpost.it

Nei giorni scorsi era stata annunciata la possibilità che lecinesi potessero far parte di un contingente di peacekeeping in, una volta raggiunto un cessate il fuoco. Pechino però ha smentito con fermezza queste indiscrezioni, definendole completamente infondate.La smentita del governo cineseIl portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha chiarito la posizione ufficiale della, respingendo qualsiasi ipotesi di un coinvolgimento militare nel conflitto. “Sono notizie del tutto false“, ha dichiarato, sottolineando che la linea di Pechino sulla crisi inè rimasta “coerente e inequivocabile“.La smentita arriva in risposta a un articolo pubblicato dal quotidiano tedesco Welt am Sonntag, secondo cui alcuni funzionari cinesi avrebbero discusso a Bruxelles la possibilità che lacontribuisse a una missione di peacekeeping in