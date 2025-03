Quotidiano.net - La Cina e le truppe di pace: “Una mossa per ricucire con la Ue”

Roma, 24 marzo 2025 – Simone Dossi, docente di relazioni internazionali dell’Asia orientale alla Statale di Milano e direttore della rivista scientifica Orizzonte, è autore del libro “La muraglia d’acciaio” (il Mulino) sulle forze armate cinesi. Professore, che significato ha la notizia che i cinesi potrebbero inviaredicon i volenterosi o con l’Onu in Ucraina dopo la tregua? “È un primo sondaggio per vedere le reazioni. I principali media cinesi non ne hanno parlato. Però viene comunque già mandata in questo modo una serie di messaggi politici”. A chi sono indirizzati? “In primo luogo all’Unione Europea, con la disponibilità a contribuire attivamente alla risoluzione del conflitto. Fa parte del tentativo delladile relazioni con l’Ue, danneggiate dalla guerra in Ucraina, in una fase di tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea”.