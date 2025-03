Ilrestodelcarlino.it - "La chiusura di fronte alla critica è solo sintomo di fragilità"

"Ladidi". A intervenire in difesa dell’editoriale di ’24Emilia’ è Matteo Marchesini di Reggio Civica. "Se la sinistra, anche a livello nazionale, si compatta per difendere a oltranza i propri esponenti locali dalle critiche dell’opposizione, senza entrare nel merito del dibattito, significa che il confronto politico ha ceduto il passo all’autoconservazione. Il problema non è la legittima difesa della propria parte politica, ma il fatto che questa si traduca in un attacco sistematico a chi osa mettere in discussione la loro visione della società, con aggressioni anche personali o censurando le opinioni espresse dstampa non allineata. Invece di rispondere nel merito, si preferisce screditare l’interlocutore, anche insinuando derive antidemocratiche".