La “Casa dei libri” di Spadolini apre le sue porte per le Giornate delle case museo

Firenze, 24 marzo 2025 – La villa "Il tondo dei cipressi" di Giovannipartecipa alleInternazionali, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionaledella Memoria. Sabato 5 e domenica 6 aprile, su prenotazione obbligatoria, i visitatori potranno entrare negli ambienti in cui visse lo storico, giornalista e uomo politico fiorentino, godendosi visite guidate che partiranno ogni ora alle 15, 16 e 17. Meglio conosciuta come “dei” o "Il tondo dei cipressi", la villa – costruita negli anni Sessanta del secolo scorso – domina dall’alto i monumenti più celebri di Firenze e all’interno conserva un ricco patrimonio culturale: la prestigiosa biblioteca con volumi antichi, le raccolte di cimeli napoleonici e risorgimentali, oltre a opere di artisti toscani come Guido, Ottone Rosai e Ardengo Soffici, affiancati da maestri provenienti dal resto d’Italia, come Giorgio Morandi e Nino Caffé.