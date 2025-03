Bergamonews.it - La caldaia si guasta, intervengono due finti tecnici: un cittadino smaschera la truffa

Romano di Lombardia. Si è insospettito, ha chiesto l’intervento della polizia locale e hato il raggiro. Ungrazie alla sua perspicacia e all’apporto degli agenti del comando ha sventato la cosiddetta “della”.La vicenda è iniziata a causa di un blocco alladi casa propria: l’uomo ha cercato assistenza online e ha trovato un sito con un numero di pronto intervento. Alla chiamata ha risposto un individuo con accento straniero, con la promessa che avrebbe mandato in giornata del personale specializzato per la riparazione.Ilsi è insospettito quando, alla guida di un’utilitaria con targa straniera e priva di loghi commerciali, sono arrivati due uomini; muniti di pinza e cacciaviti hanno armeggiato per una mezz’ora sulla, presentando poi un conto di 600€ per la sostituzione di diversi pezzi.