La bufala della "definizione di ospedale secondo Papa Francesco"

Il ricovero dial Gemelli di Roma ha dato il via a una lunga serie di notizie false e teorie del complotto. Tra le bufale diffuse online riscontriamo un testo, molto lungo, dove il pontefice avrebbe espresso una sua personaledi. Non esiste alcuna fonte ufficiale che confermi la titolarità del testo a. Risulta, inoltre, che l’intero elaborato sia composto da due bufale diverse e datate.Per chi ha frettaIl testo è composto da due diverse false attribuzioni a.Non esiste alcuna fonte ufficiale che confermi la titolarità dei pensieri riportati a.Alcune delle parti del testo risultano copiati da frasi diffuse sui social primanomina di.AnalisiEcco il testo condiviso via Facebook, in questo caso dalla pagina NurseTimes:Ladi “, le sue splendide riflessioni“Le pareti degli ospedali hanno ascoltato più preghiere sincere di molte chiese.