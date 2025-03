Parmatoday.it - La bella addormentata nel bosco al Teatro Due

Leggi su Parmatoday.it

Avete presente le fiabe? Quelle che stanno dentro ciascuno di noi, là dove il tempo e lo spazio non esistono più, dove il Male e il Bene sono ben determinati, e non intrecciati come nella vita reale? E dove ciò che trionfa sempre è soltanto l’armonia? Allora non potete perdere La