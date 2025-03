Lanazione.it - La BC Servizi compie l'impresa superando la capolista Oleggio al Palasport Estra

Arezzo, 24 marzo 2025 –Affermazione di prestigio per la BCdi coach Fioravanti, gli amaranto riescono infatti ad imbrigliaree conquistare due punti che tengono in corsa il quintetto aretino per un posto nei PlayOff. E pensare che la partita non era iniziata nel migliore dei modi per la BCcostretta a rincorrere nel punteggio e nel ritmo Magicche mette a referto ben 7 triple nel primo quarto di gara chiuso sul 25-17. Arezzo ha infatti il merito di rimanere aggrappato all'avversario, cercando di contenerne le sfuriate e le giocate offensive, la circolazione di palla dei ragazzi di coach Catalani innesca alla perfezione le bocche di fuoco ospiti, mentre coach Fioravanti trova in Dal Pos una scintilla per tentare di accorciare le distanze. La panchina amaranto porta un ottimo apporto sia in termini offensivi che di attenzione in difesa così Arezzo tiene lo svantaggio praticamente inalterato all'intervallo (38-48).