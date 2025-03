Ilgiorno.it - L come Libano: alla Barona suoni, racconti e sapori del Medio Oriente

Milano, 24 marzo 2025 –, danze e spezie, nello spettacolo "L" in scena mercoledì 26 marzo negli spazi del centro culturale di via Ambrogio Binda 30 (quartiere) a Milano. Si tratta di un nuovo appuntamento della rassegna "Alfabeto di Parco", manifestazione organizzata da "Parco", il Polillo ARt COntainer di Milano, e dedicata alle culture del mondo e agli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento. Il programma Quella di mercoledì 26 marzo sarà una una serata in cui ie le melodie delsi alterneranno a, letture, danza e proiezioni video. Alle ore 19 è in programma un dj set con specialità libanesi di contorno. Nel corso della serata sarà aperto un bar, gestito da 10gradinord, storico locale radicato nel quartieree specializzato in birre artigianali italiane e cibo sostenibile di qualità.